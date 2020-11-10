علي باباجان: استقالة صهر أردوغان إفلاس وليس استقالة

أكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض فى تركيا، على باباجان، أن استقالة صهر اردوغان برات ألبيراق، وزير المالية التركى، بمثابة إعلان إفلاس وصل إليه النظام الحاكم فى تركيا وليس استقالة.

ووفقا لصحيفة "زمان" التركية المعارضة، قال باباجان إن اقتصاد تركيا يبنى على أساس متين ولن يتحسن بتغيير اسم أو اثنين.

وفى تصريحات خلالخلال مؤتمر حزبه في ولاية بيلاجيك غرب تركيا،، أمس الإثنين، قال باباجان إن التصريح المعلن مساء أمس هو إعلان الإفلاس وليس الاستقالة. لقد أعلنوا أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إفلاس نظام حكومة الرئاسي الخاص بهم".

وقال باباجان الذي شغل في السابق منصب وزير الاقتصاد: "التصريح المعلن مساء أمس -الأول- هو إعلان الإفلاس وليس استقالة"، في إشارة إلى فشل الوزير ألبيرق على مدار عامين في رفع قسمة الليرة وخفض التضخم.

وأضاف رئيس الحزب المعارض: "اقتصادنا يتدحرج حاليًا صوب الهاوية، والأوضاع فى كافة المجالات الأخرى مزرية للغاية، فلا حرية للصحافة، ولا احترام لقرارات المحكمة الدستورية العليا، وكل هذه الأمور بيئة مواتية لانهيار اقتصادى أى دولة".

أضاف باباجان "لا يمكن للاقتصاد أن يتعافى ما لم تصحح العدالة، وتحسن الديمقراطية، وتتسع بيئة الحرية. الاقتصاد يبني على أساس متين يشمل العدالة والديمقراطية والحريات. لن يتحسن الاقتصاد بدون ذلك، هذه الحكومة يجب تغيرها"، مؤكدا على أن الاقتصاد لن يتحسن بمجرد تغيير اسم أو اثنين في الحكومة.