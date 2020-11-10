ضاحي خلفان ناعيا صائب عريقات: إنا لله وإنا إليه راجعون

نعى ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي السابق، الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس دائرة شؤون المفاوضات، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، في فلسطين عن عمر يناهز (٦٥ عامًا) قضاها مدافعًا عن عدالة القضية الفلسطينية ومفاوضًا صلبًا في كل المحافل الدولية .
وغرّد ضاحي خلفان من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحم الله الدكتور صائب عريقات رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين والأبرار وحسن أولئك رفيقا، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وجاءت التعليقات من قبل المتابعين على النعي كالتالي:
تعيش معاليك ويعيش أحبابك البقاء لله - ربنا يرحمه آمين يارب كان رجل قوي ومحترم.
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