السفير الفلسطيني بالقاهرة ناعيا صائب عريقات: كرس حياته من أجل الحرية

نعى سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، الدكتور صائب عريقات ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس دائرة شؤون المفاوضات ، الذي وفاته المنية في فلسطين عن عمر يناهز (٦٥ عاما ) قضاها مدافعًا عن عدالة القضية الفلسطينية ومفاوضًا صلبًا في كافة المحافل الدولية.

وتقدم السفير دياب اللوح ومستشارو وكوادر سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية والقنصلية العامة بالإسكندرية من عموم الشعب الفلسطيني ومن الرئيس أبو مازن، ومن كافة أطر وكوادر وقيادات حركة فتح ولجنتها المركزية، ومن أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومن أسرة الفقيد وذويه،بالتعازي والمواساة القلبية ، لرحيل رمزا من الرموز النضال الوطني ، حيث كرس حياته وعمره من أجل الحرية والخلاص والعودة والذود عن القضية الفلسطينية في كافة المراحل والمنابر، لاسيما باعتباره القامة العلمية والأكاديمية والسياسية والدبلوماسية البارزة.

وكان الرئيس محمود عباس كان قد نعى باسمه وباسم القيادة الفلسطينية والحكومة والشعب الفلسطيني،أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأكاديمي البارز صائب عريقات، حيث اعتبر فقده يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية ، وأعلن الرئيس الحداد بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.