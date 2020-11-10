أخبار اليمن : 13 غارة .. إصابة 3 مواطنين بنيران قوى العدوان

13 غارة .. إصابة 3 مواطنين بنيران قوى العدوانأدت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة إلى إصابة ثلاثة مواطنين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وشن الطيران 13 غارة على محافظتي مأرب والجوف وقبالة جيزان.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 227 خرقاً بينها ثلاث غارات لطيران تجسسي مقاتل على الدريهمي والتحيتا، وتحليق طائرة حربية في التحيتا و17 طائرة تجسسية في أجواء المنظر والجبلية والفازة وحيس والتحيتا.

وتضمنت الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي ، و17 خرقاً بقصف مدفعي و189 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر إصابة ثلاثة مواطنين بجروح بليغة جراء قذائف ألقاها طيران تجسسي لقوى العدوان في مدينة التحيتا، فيما استهدف قصف مدفعي المدينة بأكثر من 14 قذيفة.

وقصفت قوى العدوان بالمدفعية شمال حيس، وبأكثر من عشر قذائف شمال غرب المديرية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثماني غارات على مديرية مدغل، وغارتين على مديرية مجزر بمحافظة مأرب، وغارتين على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وأفاد المصدر بأن الطيران شن غارة على رشاحة الغربية في البقع قبالة نجران.

