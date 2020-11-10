ترامب يهاجم هيئة الغذاء والدواء: تعمدوا إقرار لقاح كورونا بعد الانتخابات

وكتب ترامب عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والديمقراطيون لم يريدوا منحى فرصة تحقيق مكسب إنتاج اللقاح قبل الانتخابات، لذلك فقد أُعلن عنه بعد 5 أيام منها".

وتابع ترامب قائلا: "لو كان جو بايدن الرئيس لم تكونوا لتنتجوا اللقاح قبل 4 سنوات، ولم تكن لتقره هيئة الغذاء والدواء بهذه السرعة، البيروقراطية دمرت حياة الملايين"، حسب قوله.

يشار إلى أن حملة ترامب رفعت دعوى قضائية تدّعى فيها أن نظام التصويت بالبريد فى ولاية بنسلفانيا "يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة فى تصويت الناخبين بأنفسهم".

وتسعى الدعوى القضائية إلى استصدار أمر قضائى طارئ لمنع مسؤولى الولاية من التصديق على فوز جو بايدن بها.