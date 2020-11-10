بوتين: روسيا ستسجل لقاحها الثالث ضد كورونا قريبا

وقال الرئيس بوتين، خلال اجتماع قادة دول منظمة شنجهاى للتعاون: "لقد وجه وباء الفيروس ضربة قاسية للاقتصاد وأدى إلى ركود عالمى، وبالطبع لم تنج منظمتنا من الصعوبات". وأضاف الرئيس الروسى أن قمة منظمة شنجهاى للتعاون ستتبنى بيانا بشأن مكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن روسيا ترأست منظمة شنجهاى للتعاون فى وقت واجهت فيه دول المنظمة وباء فيروس كورونا، لذلك تم إجراء تعديلات على أجندة العمل المشترك، حيث تم إيلاء الاهتمام لزيادة التعاون بين الدول الأعضاء فى مجال الرعاية الصحية وحماية حياة وصحة المواطنين.

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