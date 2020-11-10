في أول ظهور منذ هزيمة ترامب.. مايك بنس على موعد مع زملائه الجمهوريين في مأدبة غداء

قالت صحيفة "هيل" الأمريكية، إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس سيلتقي أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في مأدبة غداء مغلقة اليوم، الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا سيكون أول اجتماع له مع زملائه من أعضاء الحزب، منذ هزيمة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن.

كانت "هيل" ذكرت في وقت سابق، أن نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، مايك بنس، يعتزم إجراء رحلة شخصية إلى فلوريدا، وذلك عقب اختفاء عن الاضواء منذ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.



وقالت هيئة الطيران الفيدرالي الأمريكي إن بنس سيغادر اليوم، الثلاثاء، إلى فلوريدا، حيث سيقضي إجازة هناك، وسيظل حتى يوم السبت المقبل.



ولم يرد متحدث باسم بنس على أي من وسائل الإعلام الأمريكية حول الأمر.

واختفى بنس عن الظهور، منذ آخر ظهور له يوم الأربعاء الماضي، برفقة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك بالتزامن مع ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهزيمة ترامب.



وظهر بنس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "أكدت لفريقي أن الأمر لم ينته بعد، لن يتوقف الرئيس دونالد ترامب عن القتال، ونحن سنحافظ على القتال حتى يتم احتساب كل صوت قانوني".