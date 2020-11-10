60 قذيفة قرب الحدود.. قصف تركي على محافظة دهوك العراقية

أفادت قناة "العربية"، نقلا عن مصادر كردية، بوقوع قصف تركي على عدد من المناطق الحدودية في محافظة دهوك العراقية.

وذكرت المصادر أن 60 قذيفة تركية سقطت قرب مواقع لحرس الحدود العراقي.

ولم يكشف الجيش العراقي التفاصيل، ولم يعلن عن عدد ضحايا القصف الجوي التركي في محافظة دهوك.

ويشن الجيش التركي منذ وقت، غارات تستهدف مواقع شمالي العراق، وذلك بعد أن أطلقت أنقرة عمليتين ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في مناطق شمال العراق، الأولى جوية باسم "مخلب النسر"، والثانية عملية برية في منطقة حفتانين باسم "مخلب النمر".

وعلى إثرها، أدانت السلطات العراقية الاختراقات التركية الأخيرة لأجواء البلاد، بحجة مطاردة الأكراد، مؤكدة أنها قد تقدم شكوى لمجلس الأمن ضد أنقرة.