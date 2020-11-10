يدعمون إرهاب حزب الله.. دعوى قضائية إسرائيلية ضد شركات تتعامل مع مطار بيروت

يستعد فريق من المحامين الإسرائيليين هذه الفترة لتقديم دعوى قضائية ضد شركات تأمين وشركات طيران عالمية كبرى تتعامل مع مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت بسبب تقديم الدعم لحزب الله.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن الطاقم القانوني بعث رسائل تحذير مسبقة تشمل تهديدات برفع دعاوى ومحاكمة لمجموعة من مدراء شركات التأمين والطيران الدولية، ومطالبتها بالتوقف فورًا عن تقديم أي خدمة لمرفأ "رفيق الحريري" في بيروت، وفي حال عدم استجابتهم للطلب ستوجه لهم تهم بـ"دعم منظمة حزب الله".

وبعثت هذه الرسالة لنحو 15 من مدراء شركات التأمين الرائدة في العالم ولمدراء شركات الطيران الدولية، بينها الخطوط الجوية الفرنسية، الخطوط الجوية البريطانية، الإيطالية ولوفتهانزا الألمانية، حيث يحذر من خلالها الطاقم القانوني الإسرائيلي من أن مرفأ "رفيق الحريري" في بيروت تحول الى "عش دبابير" لتنظيم حزب الله".

وبموجب ذلك فإن "الرسالة تحذر من أن شركات الطيران التي تقوم بتشغيل الخطوط الجوية للمطار تعرض ركابها وطواقمها للخطر، ولذلك فإنهم بنفسهم معرضين لدعاوى واتهامات جنائية بسبب دعم حزب الله".

وفي البيان الصادر عن منظمة "شورات هادين" الإسرائيلية التي بادرت لهذه الدعوى ذكر أن الهدف من خطوة وقف الرحلات إلى بيروت هو لدفع "العالم باتخاذ خطوات حقيقية ضد سيطرة حزب الله على المطار".