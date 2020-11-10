فرنسا تدعو لضرورة اللجوء لحل سياسي في كاراباخ

دعت فرنسا، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة اللجوء لحل سياسي دائم في ناجورنو كاراباخ؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الأرميني، توقف المعارك في إقليم ناجورني كاراباخ بعد انتشار قوات حفظ سلام روسية في الإقليم.

وأعلن الكرملين، أمس الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وبدوره، أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف أن مسألة إرسال قوات حفظ سلام تركية إلى كاراباخ لم يتم الاتفاق عليها مع أحد، مشيرا إلى أن البيان الثلاثى (بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان) لم يذكر شيء بهذا الشأن.

وقال بيسكوف -فى تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنه "لا توجد كلمة واحدة بهذا الشأن في نص البيان، الذي تم نشره، ولم تتفق الأطراف الثلاثة على ذلك، ولم يتم الاتفاق على وصول الجنود الأتراك إلى كاراباخ".

وأضاف بيسكوف أن "الولايات المتحدة وفرنسا لم يشاركا في التوصل إلى الاتفاق بشأن كاراباخ، فهذه اتفاقية ثلاثية بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان".

والسبت الماضي، أبدى الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قلقهما من متطرفين مرتزقة ترسلهم تركيا من سوريا للقتال في كاراباخ.