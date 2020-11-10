توقف قلبه وعاد للحياة من جديد.. صائب عريقات يروي وفاته فى 3 دقائق و20 ثانية

روى المناضل الفلسطينى الراحل الدكتور صائب عريقات الذى غيبه الموت اليوم الثلاثاء، موقفًا غير عادي كان قد تعرض له أثناء خضوعه لعملية جراحية صعبة فى إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال" عريقات"، خلال استضافته ببرنامج أول مرة مع الإعلامي طوني خليفة، أنه تعرض للموت لمدة 3 دقائق و20 ثانية أثناء خضوعه لعملية زراعة رئة بعد إصابته بمرض نادر، استدعى زراعة رئتين له، في عملية أجريت بالولايات المتحدة، عام 2017.

وأضاف "المناضل الكبيرالراحل"، أن الأطباء أخبروه أن قلبه توقف عن الحياة مدة 3 دقائق و20 ثانية أثناء إجراء العملية تحديدًا بعد مرور 3 ساعات من بدء العملية.

وتوفى المناضل الفلسطينى الكبير صائب عريقات اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 65 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونعى الرئيس الفلسطيني المناضل الكبير وأمر بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، وقال:"ننعى إلى جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، والأصدقاء في العالم، القائد الوطني الكبير، وشهيد فلسطين، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأكاديمي البارز، صائب عريقات، الذي أمضى حياته مناضلًا ومفاوضًا صلبًا دفاعًا عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل.

وقال،"إن رحيل الأخ والصديق، المناضل الكبير الدكتور صائب عريقات، يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، وإننا لنشعر بالحزن العميق لفقدانه، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية".