خاص: بمراسم عسكرية.. تفاصيل جنازة الراحل صائب عريقات

حصل دوت الخليج على تفاصيل تشييع جثمان الفقيد المناضل الفلسطينى الكبير صائب عريقات الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 65 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا.
وحسب مصدر موثوق قال لـ دوت الخليج الإخباري، إن موعد وصول جثمان الراحل من مدينة رام الله إلى مدينة أريحا سيكون فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر غد الأربعاء، ويبدأ مسير موكب الجنازة أمام منزل الفقيد باتجاه جامع أريحا القديم فى الثانية عشر ونصف .
ويغادر الجثمان الجامع بمراسم عسكرية باتجاه مقبرة أريحا "الباباي" فى الثانية عشر و45 دقيقة .
وكان الرئيس محمود عباس كان قد نعى باسمه وباسم القيادة الفلسطينية والحكومة والشعب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأكاديمي البارز صائب عريقات، حيث اعتبر فقده يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية ، وأعلن الرئيس الحداد بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.
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