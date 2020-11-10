أخبار اليمن : ابو راس يعزي بوفاة المناضل صائب عريقات

ابو راس يعزي بوفاة المناضل صائب عريقاتبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام في اليمن الشيخ صادق امين ابو راس برقة عزاء ومواساة إلى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الرئيس محمود عباس، وذلك بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المناضل الدكتور صائب عريقات، الذي اعلن وفاته اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، الثلاثاء بعد إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 65 عاما.

واشاد رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية لخدمة القضية الفلسطينية العادلة، ودفاعه المستميت عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في العودة وتقرير المصير والحرية والاستقلال.

مشيراً إلى أن الفقيد المناضل عريقات يعد كبير المفاوضين الفلسطينيين وابرز المتحدثين باسم القضية الفلسطينية، والأرشيف الحي لملف التفاوض منذ توليه ملف المفاوضات مع الكيان الصهيوني أواسط تسعينيات القرن الماضي.

وفي برقية العزاء عبّر الشيخ صادق امين ابو راس باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام في عموم محافظات الجمهورية، عن آحر التعازي وعظيم المواساة لرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وأسرة الفقيد، بهذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا اليه راجعون"

