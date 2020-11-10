الصحة العالمية ترحب بنجاح لقاح كورونا

الصحة العالمية ترحب بنجاح لقاح كورونااعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس أن إعلان شركتي "فايزر" و"بيونتيك" أن لقاحهما ضد كوفيد-19 "فعّال بنسبة 90%"، هو "نبأ مشجع".

وكتب مدير المنظمة الأممية في تغريدة "نرحّب بالأنباء المشجّعة في مجال اللقاح الذي تطوّره شركتا فايزر وبيونتيك ونشيد بجميع العلماء والشركاء في العالم الذين يطوّرون أدوات جديدة آمنة وفعّالة للتغلب على كوفيد-19".

واضاف ان "العالم يشهد ابتكاراً وتعاوناً علميا ًغير مسبوق لأنهاء تفشي الوباء".

من جهتها قالت سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية في تغريدة ان "هذا النبأ يجب أن يشجع كل الذين يطورون لقاحات كوفيد-19 على مواصلة التجارب السريرية".

وأضافت "العالم بحاجة إلى عدة لقاحات آمنة وفعالة ورخيصة لوقف انتشار الفيروس" مشددة على "الدور الأساسي" لمنظمة الصحة لناحية "تنسيق السياسات والقواعد".

وأنشأت منظمة الصحة بالاشتراك مع تحالف غافي والائتلاف الخاص بالابتكارات للاستعداد لمواجهة الأوبئة، آلية لتسريع تطوير وانتاج معدات تشخيص وعلاجات ولقاحات ضد كوفيد-19 وضمان الحصول عليها بشكل عادل على المستوى العالمي.

وترمي الآلية إلى تأمين جرعات كافية من اللقاحات تشمل 20% من سكان الدول على الأقل.

المصدر: (أ ف ب)

