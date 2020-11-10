روسيا تنفى أى دور لـ تركيا فى اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان

ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، قال المتحدث الرئاسى فى الكرملين، دميترى بيسكوف: "لم يتم الاتفاق على نشر جنود أتراك فى قره باغ"، فى إشارة إلى الاتفاق الذى توصلت إليه أرمينيا، وأذربيجان، وروسيا.

وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف أعلن فى وقت سابق اليوم، إقامة مركز لقوات حفظ سلام "بجنود روس وأتراك فى الخدمة"، قائلاً إن تركيا ستلعب دورًا فى مراقبة وقف إطلاق النار، وهو ما فنده الكرملين.

وجاء اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان بعد تصعيد دموى بين الجانبين استمر لأسابيع، للسيطرة على الإقليم الإنفصالى بين باكو ويريفان.