إيران : 453 وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة كورونا فى 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء تسجيل 453 وفاة و10339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى إصابات الوباء فى البلاد إلى أكثر من 703 آلاف حالة مؤكدة.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبى فى إيران، سيما سادات لارى، إن إجمالى وفيات البلاد جراء الإصابة بوباء كورونا ارتفع إلى 39202 وفاة.

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