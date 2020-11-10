المتحدثة باسم الدفاع الأرمينية تعلن توقف القتال على خط الجبهة في قره...

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، توقف الأعمال القتالية النشيطة على طول خط المواجهة بأكمله في قره باغ.
وقالت ستيبانيان - على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) اليوم /الثلاثاء/، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - : "توقفت الأعمال القتالية على طول خط المواجهة بأكمله .. وساد الهدوء النسبي في المنطقة".
وأوضحت أنه في الوقت ذاته تستمر قوة حفظ السلام الروسية في الانتشار بأرتساخ "الاسم الأرميني لقره باغ".
وكان الكرملين قد أعلن - في وقت سابق - توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان على إعلان مشترك حول وقف إطلاق النار في قره باغ.
وقال بوتين - في كلمة له - : "إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف الليل 10 نوفمبر الجاري بتوقيت موسكو".
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