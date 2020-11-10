العاهل الأردني يعزي الرئيس الفلسطيني في وفاة صائب عريقات

أجرى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، قدم خلاله التعازي في وفاة الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أعرب العاهل الأردني، خلال الاتصال، عن أحر التعازي للرئيس عباس وأسرة الدكتور عريقات والشعب الفلسطيني في مصابه.

وأشاد العاهل الأردني، بمواقف الفقيد، «الذي أمضى حياته في خدمة القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة».

وقد أعلنت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وفاة المناضل الفلسطينى الكبير صائب عريقات اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 65 عاما خلال تلقيه العلاج بمستشفى إسرائيلي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد بعد نحو ثلاثة أسابيع من نقله إليه.

وعانى عريقات مضاعفات بسبب خضوعه لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة، عام 2017، ما أثر على جهاز المناعة لديه، كما اتضح أن لديه عدوى بكتيرية بالإضافة إلى فيروس كورونا.

ونعى الرئيس الفلسطيني المناضل الكبير وأمر بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، وقال:"ننعى إلى جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، والأصدقاء في العالم، القائد الوطني الكبير، وشهيد فلسطين، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأكاديمي البارز، صائب عريقات، الذي أمضى حياته مناضلًا ومفاوضًا صلبًا دفاعًا عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل.

وقال،"إن رحيل الأخ والصديق، المناضل الكبير الدكتور صائب عريقات، يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، وإننا لنشعر بالحزن العميق لفقدانه، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية".