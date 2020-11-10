إسرائيل ترد على صفقة طائرات F35 بين أمريكا والإمارات

أجرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع برئاسة عضو الكنيست الإسرائيلي تسيبي هاوزر، مناقشة سريعة حول بيع الولايات المتحدة الأمريكية طائرة من طراز F35 إلى الإمارات، والادعاء بأن الموافقة الإسرائيلية على بيع مخفية عن الجمهور.

وبحسب القناة السابعة العبرية، كان النقاش بعنوان: "الكشف عن أن شرط توقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات هو صفقة أسلحة ضخمة تشمل طائرات شبح ووسائل تكنولوجية أخرى".

وأشارت القناة إلى أن رئيس قسم السياسة الخارجية في مقر الأمن القومي والمستشار السياسي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، رؤوفين عيزر، نفى المزاعم وأوضح أنه "فقط بعد توقيع الاتفاقية مع الإمارات، أعلن الأمريكيون نيتهم عقد صفقة أسلحة".

وأكد عيزر أنه "لم تكن هناك مفاوضات سرية، والإمارات لم تشترط بيع سلاح أو آخر مقابل التوقيع على اتفاق التطبيع ومن ثم لم تتم الموافقة، وأن الأمريكيون جاؤوا فقط بعد الاتفاق وطلبوا من الإسرائيليين إعادة النظر"، مشيرًا إلى أن الصفقة التي تطلبها الإمارات من الأمريكيين منذ سنوات عديدة.