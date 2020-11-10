الآمال بشأن توافر لقاح كورونا تصعد بالبورصات الأوروبية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم /الثلاثاء/ لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، مدعومة بتزايد آمال المستثمرين حيال توافر لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد قريبا، مما سيجنب الاقتصادات مزيدا من تدابير العزل والإغلاق ويسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها.

فعلى صعيد التداولات، صعد مؤشر"يورو ستوكس 600" بنسبة 0.27% إلى 382 نقطة، كما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.06% إلى 5393 نقطة، وارتفع مؤشر "فوتسي إم أي بي" بنحو 0.01% مسجلا 20752 نقطة.

وكانت شركة "فايزر" الأمريكية، الرائدة في صناعة الدواء ، قد أعلنت أمس /الاثنين/ بالتعاون مع شركة "بيونتيك" الألمانية عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا، وقالت الشركتان "إن اختبارات لقاحهما لفيروس كورونا انتهت بنجاح"، وأوضحتا أن اللقاح التجريبي يحمي من مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا بنسبة تتجاوز 90%.

ويدعو محللون إلى تفاؤل حذر بشأن لقاح كورونا المحتمل نظرا إلى أن تجارب الشركتين لم تخضع بعد لمراجعات خارجية، ولايزال يتعين عليها اجتياز العقبات التنظيمية التي قد تهدد وصول اللقاح لدول العالم.