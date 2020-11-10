السعودية تسجل 471 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، تسجيل 471 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، خلال الـ24 ساعة، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات في المملكة 351455 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 493 حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 338281 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5576 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7598 والحالات الحرجة 794 حالة.

وفي سياق آخر استقبل المسجد النبوي، أمس الاثنين، الدفعة الأولى من معتمري الخارج، وذلك بعد أدائهم مناسك العمرة، وسط تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة ضيوف الرحمن.