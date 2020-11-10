أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، إصابة وزير الصحة المكلف الدكتور أسامة عبد الرحيم، بفيروس كورونا.
وذكرت وزارة الصحة، أن نتيجة فحص وزير الصحة، ومدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالوزارة، ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي، جاءت إيجابية.
ولفتت إلى أن المصابين يتلقون العلاج، وهم بحالة صحية جيدة، مؤكدة أن وزير الصحة يتابع عمله الوزاري من الحجر الصحي.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، وارتداء الكمامات وعدم المصافحة والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت أمس، الاثنين، تسجيل 65 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في السودان 14 ألفًا و155 حالة بينها 1116 وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة وزير الصحة السوداني المكلف بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.