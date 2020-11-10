إصابة وزير الصحة السوداني المكلف بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، إصابة وزير الصحة المكلف الدكتور أسامة عبد الرحيم، بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة، أن نتيجة فحص وزير الصحة، ومدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالوزارة، ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي، جاءت إيجابية.

ولفتت إلى أن المصابين يتلقون العلاج، وهم بحالة صحية جيدة، مؤكدة أن وزير الصحة يتابع عمله الوزاري من الحجر الصحي.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، وارتداء الكمامات وعدم المصافحة والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.