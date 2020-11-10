في 21 مدينة.. السلطات التركية تعتقل 70 شخصا في حملات أمنية متزامنة

ألقت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، القبض على 70 شخصا بزعم انتماؤهم لحركة فتح الله جولن، وذلك خلال حملات أمنية متزامنة انطلقت في 21 مدينة مركزها إسطنبول.

ووفقا لصحيفة "زمان" التركية المعارضة، خلال الحملات الأمنية التي انطلقت بأوامر نيابة إسطنبول في تمام الساعة الواحدة صباحا، اعتقلت فرق مكافحة الإرهاب 70 شخصا في 21 مدينة، من بينهم 38 شخصا في إسطنبول. وتم اقتيادهم جميعا إلى وحدة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول لاستجوابهم.

وبحسب الصحيفة التركية فإن المشاركة في انقلاب 2016 الفاشل تحولت إلى تهمة جاهزة تلصقها الحكومة عشوائيا بكل من يريد تصفيته من العسكريين أو المدنيين ولم تتوقف يوما الاعتقالات الجماعية منذ أربع سنوات.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، وبهذه التهمة تم فصل واعتقال الآلاف.

نفذت السلطات التركية، منذ الانقلاب الفاشل، حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤلية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.

وذكت أحدث الإحصائيات أن عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين وصل إلى ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558.

أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.