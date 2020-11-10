تمويل شخصي بدون تحويل راتب 300.000 ريال سعودي لفترة محدودة.. التفاصيل

تمويل شخصي بدون تحويل راتب 300.000 ريال سعودي، حيث نقدم لكم من خلال موقعنا موقع ثقفني الإخباري تفاصيل الحصول علي تمويل شخصي من بنك الرياض بعرض مميز ولفترة محدودة تصل الي نهاية عام 2020 م، ويقدم لفئة معينة من فئات المجتمع السعودي، حيث يتميز التمويل الشخصي المقدم من بنك الرياض بأنه خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ويصل المبلغ التمويلي الي 300.000 ريال سعودي بدون تحويل الراتب الشهري الخاص بالعميلشروط الحصول علي تمويل شخصي من بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية
أعلن بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية أنه يقدم منتج تمويلي يصل الي 300 ألف ريال سعودي وهو يعتبر عرض مميز ولفترة محدود حتي نهاية العام 2020 م بتاريح 31/ 12/ 2020 م، وذلك العرض يتم تقديمه لموظفي القطاع المصرفي فقط وبعدة شروط هامة تتلخص في الأتي:
- التمويل متاح لجميع المواطنين حاملي الجنسية السعودية.
- ألا تقل مدة خدمة العمل عن 12 شهراً أي حوالي عام كامل أو أكثر.
- ألا يقل عمر المتقدم لطلب التمويل الشخصي من بنك الرياض عن 25 عاماً فأكثر.
- ألا يقل الراتب الشهري الخاص بالعميل عن 10 ألالاف ريال سعودي فأكثر.
- التمويل الشخصي المقدم من بنك الرياض متاح لموظفين القطاع المصرفي فقط.
أعلن بنك الرياض الشهير بالمملكة العربية السعودية عن تمويل شخصي للموظفين العاملين في القطاع المصرفي يصل الي قيمة 300 ألف ريال سعودي لفترة محدودة وينتهي العرض في أخر يوم لعام 2020 م، وقد أوضح البنك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به علي الإنترنت أنه يحصل العميل علي العديد من المزايا المختلفة عند طلب التمويل من البنك، وتتضمن الأتي:
- التمويل إسلامي متوافق مع أحكام وقوانين الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي.
- يحصل العميل علي التمويل فورياً عند توافق جميع الشروط والأحكام المطلوبة وتوافر جميع الأوراق والمستندات، ويتم إنهاء الإجراءات سريعاً.
- التمويل يتميز بهامش ربح تنافسي.
- يوفر البنك فترة سداد مريحة للعميل تصل الي 48 شهراً.
- تأمين تكافلي وإعفاء أهالي المقترض من السداد في حالة تعرض المقترض للعجز الدائم، أو الوفاة لقدر الله.
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