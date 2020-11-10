جونز هوبكنز: كورونا يواصل تفشيه فى أمريكا وألمانيا والهند

أكدت إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة إلى 10.36.28 ملايين إصابة مؤكدة، إضافة إلى 238.058 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى، ما يجعل أمريكا أكثر البلدان تضررًا بالجائحة.





كما أعلن معهد "روبرت كوخ" الألمانى لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 15332 ألف إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى الإصابات بالفيروس فى البلاد 687200 إصابة، بينها 11506 وفاة، منهم 154 وفاة تم تسجيلها اليوم الثلاثاء. كما أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 38073 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالى الاصابات إلى 8.591.730 ملايين. ووفقا لشبكة "ان دى تى فى"، قالت الصحة الهندية إنها سجلت 448 وفاة جديدة، ما يرفع إجمالى وفيات البلد الآسيوى جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 127.059 وفاة.

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