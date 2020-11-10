أرمينيا: تمت الموافقة على وقف إطلاق النار فى قرة باغ بعد إصرار الجيش

وكانت الشرطة الأرمينية، قد استعادت السيطرة على مقرى الحكومة والبرلمان فى يريفان بعد اقتحامهما من قبل متظاهرين رافضين لاتفاق وقف إطلاق النار، جاء ذلك نقلا عن وكالة "رويترز".

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