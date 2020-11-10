المفوضية الأوروبية تنتهى من إبرام عقد لتوريد لقاح فايرز ضد كورونا

وقالت مصادر المفوضية فى بروكسل، اليوم الثلاثاء، إن "المفاوضات مع الشركتين انتهت"، لافتة إلى أنه تم إبرام العقد بالفعل الذى جرت المفاوضات لأجله مع "بيونتيك" و"فايزر" على مدار شهور.

وفى أعقاب إبرام العقد، أصبح من حق جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، والبالغ عددها 27 دولة، الحصول المتزامن على الدفعات الأولى من اللقاح. ومن المقرر توزيع هذه الدفعات على الدول وفقًا لكثافة سكانها، ووفقًا لنسبة مخصصة لكل دولة.