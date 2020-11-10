نعى الدكتور أسامة شعث، السياسي الفلسطيني البارز، وأحد الناشطين في عناصر مقاومة فتح ببالغ الحزن والأسي، رحيل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذى رحل اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وقال "شعت"، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، إن الفقيد صديق مقرب له كان دائم التواصل معه ومهما تحدث عنه فلا يوفى الكلام بحقه. أحبه العالم والفلسطينيون. أفنى عمره فى سبيل حرية الفلسطينين وفى سبيل القضية الفلسطينية، لافتًا إلى شيء كان يميزه وهو أنه كان دائم التواصل مع جميع السياسيين والإعلاميين بشكل مباشر، قائلا: "أحبه الجميع .. خسرناه".
وكشف "شعث"، عن آخر مكالمة بينه وبين الفقيد عريقات لمس من خلالها معاناته الشديدة مع فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الرسالة الأخيرة بينهما تلقاها منه عبر واتساب قبل نقله للعناية المركزة بساعة واحدة.
ونعى الرئيس الفلسطيني، المناضل الكبير وأمر بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، وقال:"ننعى إلى جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، والأصدقاء في العالم، القائد الوطني الكبير، وشهيد فلسطين، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأكاديمي البارز، صائب عريقات، الذي أمضى حياته مناضلًا ومفاوضًا صلبًا دفاعًا عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل.
وقال إن رحيل الأخ والصديق، المناضل الكبير الدكتور صائب عريقات، يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، وإننا لنشعر بالحزن العميق لفقدانه، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صديق صائب عريقات لـ دوت الخليج: تلقيت منه آخر رسالة قبل نقله للعناية المركزة بساعة كشفت عن ألمه الشديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.