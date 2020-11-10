ترامب يعلن عن مفاجأة بخصوص نتائج الانتخابات الأمريكية الأسبوع المقبل

أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أن فريقه القانوني يحرز تقدمًا في الطعون الانتخابية على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نحن نحرز تقدمًا كبيرًا. النتائج ستأتي خلال الأسبوع المقبل.. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، مضيفًا: "سنفوز".

وفي تغريدة منفصلة، كشف ترامب أن المذيعة الأمريكية، ماريا بارتيرومو، قالت إن "الرئيس ترامب أخبرنا لبعض الوقت أننا سنصل إلى لقاح كورونا بنهاية العام والناس سخروا منه".

وتابعت: "ها نحن مع شركة فايزر نحصل على موافقة منظمة الغذاء والدواء الأمريكية بحلول الشهر الجاري.. لقد كان محقًا".