ترامب يعلن عن مفاجأة بخصوص نتائج الانتخابات الأمريكية الأسبوع المقبل

أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أن فريقه القانوني يحرز تقدمًا في الطعون الانتخابية على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وقال ترامب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نحن نحرز تقدمًا كبيرًا. النتائج ستأتي خلال الأسبوع المقبل.. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، مضيفًا: "سنفوز".
وفي تغريدة منفصلة، كشف ترامب أن المذيعة الأمريكية، ماريا بارتيرومو، قالت إن "الرئيس ترامب أخبرنا لبعض الوقت أننا سنصل إلى لقاح كورونا بنهاية العام والناس سخروا منه".
وتابعت: "ها نحن مع شركة فايزر نحصل على موافقة منظمة الغذاء والدواء الأمريكية بحلول الشهر الجاري.. لقد كان محقًا".
كانت إيفانا، زوجة ترامب السابقة، علقت على انتخابات الرئاسة الأمريكية ونتائجها قائلة: "أريد أن ينتهي كل هذا الشيء، بأي شيء وطريقة"، مضيفة: "أنا حقا لا أهتم".
وأكدت إيفانا استمرار قتال ترامب ضد نتائج الانتخابات الرئاسية وهزيمته، قائلة: "هو ليس خاسرا جيدا، لا يحب أن يخسر، سيستمر في القتال ويقاتل ويقاتل".
وتابعت: "أريدهم فقط أن يعيشوا حياة طبيعية، سواء كانت في واشنطن أو نيويورك، أي مكان يكونوا فيه يعيشوا حياة طبيعية، أنا لست متأكدة من ذلك، لكنني أتمنى أن يقوموا بذلك".
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