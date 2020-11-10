الصين: حادث أحد متطوعي البرازيل في تجارب لقاح كورونا لا علاقة له باللقاح

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء أن الحادث الضار الذي وقع لأحد متطوعي البرازيل في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة "سينوفاك" الصينية، "لا علاقة له باللقاح".
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارية الصينية "وانغ وين بين" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية في البرازيل تعليق التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا الذي طورته الصين بعد "حادث ضار" لأحد المتطوعين في 29 أكتوبر الماضي.
وقال بين "لاحظنا أن سينوفاك ردت على التقارير ذات الصلة، حيث يعتقد معهد بوتانتان، وهو الشريك المتعاون مع سينوفاك في البرازيل، أن هذا الحادث الضار الخطير لا علاقة له باللقاح ، وستواصل سينوفاك التواصل مع البرازيل بشأن هذه المسألة".
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