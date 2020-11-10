بعد تعليق الآمال على لقاح شركة فايزر.. مخاوف من طريقة التخزين وصعوبة التوصيل

أعلنت شركة فايزر الأمريكية، أمس الاثنين، أن لقاحها ضد كوفيد-19 أثبت فعاليته بنسبة 90٪ خلال الاختبارات السريرية؛ مما أثار آمال في إنهاء أشهر الاضطراب الذي فرضه فيروس كورونا.

ولكن سرعان ما أتبعت تلك الآمال مخاوف بشأن كمية المعدات الخاصة اللازمة لتخزين اللقاح قبل استخدامه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يجب تخزين لقاح فايزر ضد "كوفيد-19"عند درجة حرارة 70 درجة تحت الصفر في صناديق تخزين خاصة تشبه الحقائب، مما أثار مخاوف من أنه قد يؤخر طرحه.

وذكرت تقارير صحيفة التايمز، أنه يجب تخزين اللقاح في درجة حرارة أقل من 70 درجة مئوية حتى يوم استخدامه من أجل حماية المادة الوراثية بالداخل.

وأضافت التقارير أن هذه الخطوة تجعل من الصعب تخزين اللقاح في عيادات الممارس العام ودور الرعاية.

ولمكافحة هذه المشكلة، صممت شركة الأدوية الأمريكية صندوقا خاصًا بحجم حقيبة للمساعدة في توصيل اللقاحات.

ووفقا لوثائق شركة فايزر المسربة، لا يمكن فتح الحقائب التي تحتوي على الجرعات إلا لمدة دقيقة في كل مرة وليس أكثر من مرتين يوميًا، مما يجعل من الصعب توفير الجرعات للمرضى؛ وفقًا لتقارير التايمز.

ويأتي التقرير بعد أن حذرت كيت بينجهام رئيسة فريق عمل اللقاحات التابع للحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي، من أن توفير اللقاح سيكون صعبًا. وقالت: "(هذه الأنواع من اللقاحات) قد يكون تصنيعها بسيطا نسبيا في البداية، لكن تكلفة التوزيع وتعقيداتها باهظة جدا".

وبالأمس أن قفز السباق العالمي لإيجاد لقاح كوفيد-19 قفزة هائلة إلى الأمام عندما كشفت شركة فايزر عن فعالية بنسبة 90٪.

وتعد شركة فايزر، التي طورت لقاحا مع شركة "بيونتك" الألمانية للأدوية، أول من أصدر بيانات ناجحة بناء على تحليل مؤقت من تجربة إكلينيكية واسعة النطاق للقاح فيروس كورونا.

وقد دفعت الولايات المتحدة بالفعل 1.95 مليار دولار مقابل 100 مليون جرعة أولية من اللقاح وتقول شركة فايزر إنها قد يكون لديها ما يصل إلى 50 مليون جرعة متاحة بحلول نهاية هذا العام إذا تمت الموافقة عليها.