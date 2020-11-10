تمويل وطني من بنك الراجحي للمواطن والمقيم خلال 30 دقيقة فقط!

تمويل وطني مواطنًا كنت أم مقيمًا، احصل على تمويلك خلال 30 دقيقة فقط! هل تبحث عن تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ فترة سداد مرنة تصل إلى 60 شهر، وتعامل ممتاز مع العملاء؟ يوفر لك بنك الراجحي ذلك كله في تمويل شخصي سواء كنت مواطن أو مقيم تحصل عليه فقط في خلال 30 دقيقة فقد سهل على الجميع وأبعد عنهم المتاعب والأمور التي تعرفهم من الحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي، لذلك تعرف فيما يلي على مواصفات القرض وكيفية الحصول عليه.

تمويل وطني من بنك الراجحي للمواطن والمقيم

ما هو التمويل الوطني؟ يسأل بعض الأشخاص هذا السؤال فهو أحد الحلول التمويلية من بنك الراجحي ذات الريادة جاءت لتلبي احتياجات الجميع من احتياجات قصيرة الأمد وطويلة الأمد أيضاً، فبفضل عملية التمويل التي يوفرها بنك الراجحي استطيع الحصول على التمويل الشخصي في نصف ساعة فقط حتى يتم البدء في إجراءات الحصول على التمويل يمكنك زيارة اقرب فرع إليك من فروع بنك الراجحي أو التواصل على الرقم 1222 124 800 للحصول على المزيد من المعلومات.

هل يتوافق تمويل وطني مع الشريعة الإسلامية؟

تمويل وطني من بنك الراجحي معتمد أساساً على مبادي الشريعة الإسلامية حيث يرتكز على مجموعة من الأسهم المحلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يبيعها إليك مصاف إليها أرباح الأسهم ويمكنك بيع الأسهم بالسعر السائد لها في السوق عندما يقوم مصرف الراجحي بتحويل الملكية إليك لتحصل على قيمتها النقدية في حسابك.

ماذا لو رغبت في الحصول على تمويل وطني المطور بدلاً من التمويل العادي؟

في حالة إن لم تكن قد وقعت العقد تستطيع تغيير الخطة لتحصل على التمويل الوطني المطور بدلاً من حصولك على التمويل العادي من بنك الراجحي.