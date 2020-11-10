بترا : الشقيقان البداد يبتكران مستشفيات ميدانية متنقلة لمكافحة كورونا

دوت الخليج :- ابتكر رجلا الاعمال الاردنيان الشقيقان الدكتور فطين وزايد البداد، مستشفيات ميدانية ومتنقلة وأجهزة تعقيم مجهزة بأفضل المعدات الطبية وبمواصفات عالية، وسيتم تدشينها في الأردن قريبا.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة البداد كابيتال الدكتور فطين البداد، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن هذه المستشفيات تتسع من 200 الى 1200 سرير، ويتم تجهيزها خلال 15 يوما كحد اقصى، ويمكن تحويلها مستقبلا بعد انتهاء ازمة كورونا الى مستشفيات دائمة تقدم خدماتها الطبية الشاملة للمواطنين من 30 الى 40 عاما.

واضاف إن شركة البداد للتجهيزات الطبية المتطورة احدى استثمارات شركة البداد العالمية انشأت 114 مستشفى ميدانيا مكنت 27 دولة في العالم من مواجهة وباء كورونا، منها الولايات المتحدة الاميركية وايطاليا والجزائر وسلطنة عمان وليبيا واسبانيا والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

واوضح البداد أن جائحة كورونا التي اصبحت محط اهتمام العالم حفزتنا على الابتكار ومواكبة كل حقيقة عملية يتم اعتمادها من منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة في الدول المختلفة، مضيفا:" أسسنا شركة البداد للتجهيزات الطبية المتطورة واستقطبنا اهم المختصين والمهندسين الطبيين لمواكبة التطور الطبي باستمرار، فكانت هذه المستشفيات الميدانية والمتنقلة المجهزة تجهيزا كاملا بأسرة طبية وفق احدث الابتكارات العلمية والأجهزة المتخصصة الحساسة، فضلا عن غرفة العناية الحثيثة والاوكسجين المركزي. من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة زايد البداد، إن عملية التوسع التي تقوم بها شركات البداد وفق اسس علمية ودراسات معمقة، تنفذها دوائر التطوير في المجموعة على مستوى القارات، هي الحبل السري الذي يربط النجاح بالإبداع، مشيرا الى ان المجموعة تضم 4500 موظف، منهم 350 مهندسا وفنيا اردنيا.

واشار الى أن الشركة دخلت موسوعة جينس وصنفت كأكبر شركة على المستوى العالمي في صناعة البيوت الجاهزة والخيم والمخازن، بالإضافة إلى تخصصات أخرى مثل المطارات وصيانة الطائرات.