ترامب: نحقق تقدما كبيرا والنتائج ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل وسنفوز

أفادت قناة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن المرشح الجمهورى فى الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، أكد على تحقيق تقدم كبير، لافتًا إلى أن النتائج ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل وسنفوز.





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