فرنسا تطالب تركيا بوقف استفزازاتها فى قرة باغ وإفساح الطريق للسلام

أكد مكتب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا تسعى للعمل من أجل التوصل الفورى لتسوية سياسية طويلة الأمد فى إقليم ناغورنى قره باغ، يما يمكن السكان الأرمن من البقاء فى الإقليم الانفصالى.





وفى بيان أصدره قصر الإليزية، اليوم الثلاثاء، قالت الرئاسة الفرنسية إن باريس تواصل المحادثات مع روسيا "للتوصل إلى اتفاق دائم يحفظ مصالح أرمينيا ويحترمها".

وتترأس فرنسا والولايات المتحدة وروسيا، بشكل مشترك، مجموعة "مينسك" التى تسعى منذ تسعينات القرن الماضى لحل الصراع الدائر فى ناغورنى قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان.

وأشار قصر الإليزيه إلى أن فرنسا ملتزمة بضمان أن يعطى أى اتفاق للشعب الأرمينى "ضمانات قوية بشأن السكان المدنيين وأمنهم وتطلعاتهم"، وكذلك ضمان الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وشدد البيان على أنه ينبغى على الداعم الرئيسى لأذربيجان أن "يضع حدًا لاستفزازاته"، فى إشارة إلى تركيا، لافتة إلى أنه على أنقرة أن تتوقف عن أى فعل قد يقوض إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم يجرى التفاوض عليه بين الأطراف فى إطار مجموعة مينسك.