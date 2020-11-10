أدارت ظهرها لترامب.. أرملة ماكين: سعداء بفوز بايدن.. هذا الرجل يمثلنا

مبتعدة عن دعم مرشح حزبها الجمهوري، قالت سيندي ماكين، زوجة السيناتور الجمهوري الراحل عن ولاية أريزونا جون ماكين، خلال لقاء صحفي، أنها تعتقد أن زوجها إذا كان موجودًا اليوم، فقد كان سيشعر بسعادة كبيرة من انتخاب الرئيس الديمقراطي الجديد جو بايدن، الذي فاز بالسباق للوصول إلى البيت الأبيض، مزيحًا الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من طريقه، وفق ما أوردت صحيفة ذاهيل الأمريكية.

وذكرت سيندي التي دعمت حملة بايدن" أعتقد إن زوجي كان ليشعر بسعادة غامرة لفوز بايدن".

أضافت سيندي" نحن أصدقاء لبايدن".

و يتقدم بايدن حاليًا على ترامب بـ 290 صوتًا انتخابيًا من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 214 صوتًا انتخابيًا لترامب.

كما قالت سيندي ماكين إنها تعتقد أن بايدن يمكنه توحيد الأمة والعمل مع المشرعين، وقالت لشبكة CNN "لم أكن لأدعم بايدن لو لم يكن يدعم مشاريع توحيد الأمريكيين".

تابعت " أعتقد أن بإمكانه إنجاز الكثير. لقد عاش زوجي جون وفقًا لمعادلة : الدولة أولًا. نحن جمهوريون ، نعم ، لكن أمريكيون في المقام الأول. هناك مرشح واحد فقط في هذا السباق يدافع عن قيمنا كأمة ، وهو جو بايدن".

كما ظهرت زوجة ماكين التي تنتمي وزوجها للحزب الجمهوري المنافس للحزب الديمقراطي، في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي ، حيث ناقشت صداقة بايدن مع جون ماكين.