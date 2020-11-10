تركيا تتراجع وتعلن استعدادها للتعاون مع بايدن

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تتوقع معالجة قضايا تسمم العلاقات مع الولايات المتحدة، مضيفًا أن البحث عن حلول للصراعات في سوريا وليبيا يوفر فرصًا جديدة لتحسين العلاقات.

وحسب وكالة "رويترز" البريطانية، الولايات المتحدة حليفتها في حلف شمال الأطلسي بشأن قضايا من بينها الخلافات السياسية في سوريا.

وفي حديثه إلى السفراء الأتراك في أنقرة، قال أوغلو إن شراء أنظمة S-400 الروسية "تم" ، مضيفًا أن إزالة تركيا من برنامج F-35 سيؤثر سلبًا على استراتيجية الدفاع لحلف الناتو.

ولا تزال تركيا لم تقدم التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وبرر حزب العدالة والتنمية الحاكم ذلك بأن أنقرة ستهنئ الرئيس بعد إعلان النتائج بشكل رسمي.

ومن المتوقع أن تشهد العلاقات بين أنقرة وواشنطن توترات عديدة خلال رئاسة بايدن، الذي تعهد بدعم المعارضة التركية لحين إسقاط أردوغان.