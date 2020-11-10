جيش الاحتلال يسقط طائرة لحزب الله اخترقت أجواء إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة تابعة لمليشيات حزب الله اللبناني. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:"إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله الإرهابي اخترقت المجال الجوي الاسرائيلي من لبنان". وأضاف أن قوات الاحتلال أسقطت الطائرة بعد متابعتها طيلة الوقت حتى إسقاطها دون أن يشكل ذلك خطرًا على المستوطنات المجاورة. وتابع أن القيادة الشمالية بجيش الاحتلال تبقى على "جاهزية كبيرة" ولن تسمح بخرق أجواء إسرائيل.

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