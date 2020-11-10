إنفلونزا الطيور تضرب هولندا.. وإعدام 50 ألف طائر

أعدمت هولندا نحو 50 ألف دجاجة بعد تفشٍ جديد لإنفلونزا الطيور في عدد من مزارع الدواجن تم رصده بعد القيام بأعمال البحث والتقصي المتبعة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وسبق أن أمرت وزارة الزراعة الهولندية الخميس الماضي، بإعدام 200 ألف دجاجة بعد اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة ببلدة بويفليك بشرق البلاد.

وتعد عملية الإعدام المستمرة هذه، الثانية في البلاد خلال شهر بعد اكتشاف مرض H5N8 لأول مرة في الطيور البرية.

كما صدرت أوامر لمزارعي الدواجن الهولنديين بإبقاء الطيور بالداخل حتى إشعار آخر لمنع انتقال العدوى.

تعد مخاطر المرض على البشر منخفضة، لكن منظمة الصحة العالمية تقول إنه ينتشر بين الطيور المهاجرة التي تنقله بعد ذلك إلى الطيور الداجنة.

وكانت بريطانيا أمرت الأسبوع الماضي بإعدام 13 ألف طائر في مزرعة في فرودشام، شيشاير، بعد اكتشاف حالات هناك.

وبحسب سي إن إن، فقد أمرت وزارة الزراعة في الفلبين بفرض حظر على دخول الدواجن ومنتجاتها من جيلديرلاند بهولندا في أعقاب انتشار مرض إنفلونزا الطيور في قرية في المنطقة.

وسبق أن قالت هولندا، في تقرير 30 أكتوبر الماضي، إن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، نوهت بأن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور H5N8 شديد الإمراض في المنطقة قد أثر على مخزون أمهات الدجاج اللاحم، مضيفة أنه تم تسجيل تفشي سابق للسلالة في 2018.