بوتين يوجه بتعزيز ترسانة روسيا النووية لمواجهة خطر الناتو

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لديها القوة الكافية لحماية مصالحها، مؤكدًا أن ترسانتها النووي هي الضامن الرئيسي لأمنها العسكري.

وقال بوتين في اجتماع مع القادة العسكريين الروس: "لدينا كل القوات الاستراتيجية الممكن من أجل حماية مصالح روسيا المنشودة".

وأضاف: "على الرغم من الطبيعة المتغيرة للتهديدات العسكرية، ستبقى الترسانة النووية هي الأهم والضامن الرئيسي لأمن روسيا العسكري والاستقرار العالمي على النطاق الأوسع".

وأوضح بوتين أن حلف الناتو تجاهل اقتراح روسيا بخفض النشاط العسكري خلال جائحة فيروس كورونا.

وتابع: "لم يستجيبوا بشكل عام لاقتراحنا بخفض النشاط العسكري خلال فترة جائحة كورونا، علاوة على ذلك عملوا على تكثيف الطلعات الجوية وعمليات أساطيل دول الناتو".

وأوضح بوتين أنه على روسيا أن تأخذ بعين الاعتبار عوامل خارجية تحمل معها أخطارا محتملة، مثل توسيع وجود حلف الناتو قرب حدودها.