تطبيق الراجحي…تعرف على طريقة تحميل التطبيق والاستفادة من مباشر الأفراد، تسهيلاً على جميع المواطنين المتعاملين مع بنك الراجحي يوفر لكم البنك تطبيق يمكنكم تحميله على الهاتف من أجل الاستفادة من الخدمات التي يوفرها بنك الراجحي عليه، حيث يقدم البنك مجموعة من الخدمات تستطيع الاستفادة منها من خلال هذا التطبيق والذي سهل عليكم بدلاً من الذهاب إلى مراكز وفروع البنك للاستفادة من الخدمات التي تقدم منه.

خطوات تحميل تطبيق الراجحي على الهاتف

أتاح لكم بنك الراجحي باعتباره من أشهر بنوك المملكة العربية السعودية وأكثرهم عرضا للخدمات التي يريدها جميع المتواجدين بالمملكة سواء الوافدين أو المواطنين فإنه يوفر تطبيق من خلاله يمكن التعامل مع البنك بشكل مباشر، حيث يمنحك تحميله من خلال الخطوات التالية:

عليك الدخول على متجر تحميل التطبيقات المتوفر على هاتفك الذكي.

من خلاله قم بتحميل التطبيق.

عليك التسجيل من خلاله.

كذلك حدد بنك الراجحي مجموعة من الشروط واجب توافرها لديك قبل البدء في تحميل التطبيق والتسجيل من خلاله، من هذه الشروط ما يلي:

أن يكون الشخص القادم على تحميل التطبيق قد وصل للسن المحدد وهو 18 عام.

أن يكون الشخص لديه حساب خاص به على نظام أبشر ويجب تسجيل الحساب قبل التسجيل في التطبيق.

أن يتم إدخال كامل البيانات بشكل صحيح داخل التطبيق أثناء التسجيل.

ضرورة توضيح محل السكن وكذلك الهاتف المحمول مكتوب بشكل صحيح.

الخدمات التي يتيحها تطبيق الراجحي

يتيح تطبيق الراجحي مجموعة من الخدمات التي يمكنك الحصول عليها من خلاله مثل: