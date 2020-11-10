طريقة تقديم اعتراض في حساب المواطن 1442

أوضح برنامج حساب المواطن تفاصيل الدفعة السادسة والثلاثين لشهر نوفمبر 2020، والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من شهر نوفمبر، موضحا أنه تم إيداع «1.8» مليار ريال سعودي للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث يتجه بعض المواطنين السعوديين الذي تحدث لهم مشاكل في تقليل الدعم إلى تقديم طلبات اعتراض، وجاء إطلاق برنامج حساب المواطن لدعم أصحاب الدخل المنخفض أو المحدود، ومساعدتهم علي تحمل أعباء المعيشة وتلبيه احتياجاتهم الضرورية لمواجهة ظروف الحياه، كما أن البرنامج جاء مؤكد لفكرة التطورات الاقتصادية التي تسعي لها الحكومة السعودية وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 .

رابط للاستعلام عن مستحقات دفعة نوفمبر من حساب المواطن

بعد القرار الملكي الصادر من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين بجعل مواعيد صرف الإيداع النقدي للمواطنين في ميعاد ثابت وموحد ليكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويستطيع المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن الدخول على رابط برنامج حساب المواطن للاستعلام عن المستحقات المالية الخاصة بالشهر الجاري نوفمبر 2020م وذلك من خلال الرابط الرسمي لحساب المواطن الدفعة 36 .

خطوات تقديم طلب اعتراض على حساب المواطن

يسعى عدد كبير من المواطنين الذين لم تظهر أسمائهم في نتائج أهلية حساب المواطن الى تقديم اعتراض فى برنامج حساب المواطن 36، وذلك باتباع الخطوات التالية :

أن يقوم مقدم الطلب بالدخول على الموقع الإلكتروني حساب المواطن .

قم بإتمام عملية تسجيل الدخول لحسابك عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور السرية .

عليك بإدخال رمز التحقق ثم اضغط على أيقونة ” الاستعلام ” .

قم بالدخول على قائمة الدفعات .

سوف يظهر لك الدفعات وسبب رفض قبولك في الدفعة .

قم بالضغط على أيقونة تقديم الشكاوى .

اكتب كافة البيانات المطلوبة .

انقر على زر تقديم الطلب .

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

قد أوضحت بعض الشروط من برنامج حساب المواطن الواجب توافرها لصرف الدفعة، ومن ضمن هذة الشروط :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية . يشترط ألا يكون المتقدم للحصول علي دعم حساب المواطن في السجون أو في دار للإيواء. أن يكون المواطن المتقدم للحصول علي الدعم يتواجد بشكل دائم في الأرضي السعودية. يجب أن يكون مر عام كامل إقامته داخل المملكة قبل الحصول علي دعم حساب المواطن .

وفى النهاية نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا بعد عن اوضحنا كيفية الاستعلام عن مستحقات الدفعة 36،وخطوات تقديم طلب اعتراض وشروط الحصول على الدعم حساب المواطن .