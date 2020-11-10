تراجعت 10 ريالات في الجرام.. انخفاض جنوني بأسعار الذهب في السوق السعودية، بعد ارتفاعها بنسبة عالية تهوى أسعار الذهب بشكل جنوني هذا اليوم في نهاية التعاملات كأمر ناتج عن ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالمياً، حيث تزايدت الأسعار يوم الاثنين الماضي بعد انخفاض دام شهرين نتيجة ضعف الاقتصاد إلى أن يهوى مرة أخرى بمعزل 10 ريالات في الحرام الواحد اليوم، وهذا يأتي بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا وما ترتب عليه من حدوث مشاكل في أسعار الأسهم في هذه الفترة، لذاك نعرض لك في هذا المقال أسعار الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية

اليوم الثلاثاء في السعودية جاءت أسعار الذهب أقل من اليوم السابق نظراً لحدوث اضطرابات في سوق الأسهم، حيث هوت الأسعار اليوم عن اليوم السابق لتأتي الأسعار اليوم كما يلي:

عيار الذهب السعر جرام الذهب من عيار 24 226.78 ريال سعودي، 60.48 دولار. جرام الذهب عيار 21 198.44 ريال سعودي، 206.98 دولار جرام الذهب عيار 18 170.09 ريال سعودي، 45.36 دولار. جرام الذهب عيار 14 132.29 ريال سعودي، 35.28 دولار.

أما سعر الأوقية الذهب في السوق السعودي في التعاملات المبكرة صباح اليوم الثلاثاء إلى 7053.75 ريال سعودي او 1881 دولار، كذلك سعر الجنيه الذهب والذي يكون 8 جرامات من عيار 21 فينخفض إلى نحو 1587.49 ريال سعودي.

أسباب انخفاض أسعار الذهب في السوق السعودي

انخفضت أسعار الذهب في الفترة الحالية لعدة أسباب هذا بعدما ارتفع إلى أقصى قيمة بعد انخفاضها لفترة وصلت إلى شهرين حيث تراجعت العقود الأمريكية للذهب نحو 3.7% إلى 1878.90 دولار للأوقية وفي فترة سابقة كانت الاسعار قد قفزت إلى مستوى عالي حيث كانت وصلت يوم السادس عشر من سبتمبر إلى 1965.33 دولار للأوقية، يترتب الانخفاض والارتفاع على أسعار الأسهم وتداعيات الفيروس التي أثرت على اقتصاد بعض البلاد.