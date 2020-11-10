دوت الخليج :- اقرت رئاسة الوزراء بلاغ رقم 13 يجيز لصاحب العمل في القطاعات غير المصنفة أكثر تضررا بوقف أي عامل عن العمل وتخفيض أجره بحد أقصى 30% . وتاليا القرار وفق ما نشرت الجريدة الرسمية :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار حكومي في الأردن يجيز الخصم من رواتب موظفي القطاعات الأقل تضررا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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