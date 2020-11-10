أخبار اليمن : الأرصاد: أجواء صحوة وباردة على المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية

الأرصاد: أجواء صحوة وباردة على المحافظات الجبلية والهضاب الداخليةتوقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة الصغرى على الأجزاء المرتفعة من المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن المحافظات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية ستشهد أجواء صحوة، جافة وباردة أثناء الليل والصباح الباكر مع احتمال انخفاض طفيف في درجات الحرارة الصغرى بمعدل درجة إلى درجتين مئويتين بالمقارنة مع الأيام الماضية وذلك على الأجزاء المرتفعة من المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً نهاراً على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية حيث تتشكل السحب الركامية.

وستشهد المناطق الساحلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب، حيث تتراوح سرعتها من 12 إلى 22 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وذكر المركز أنه في المناطق الصحراوية ستكون السماء خالية من السحب والأجواء باردة نسبيا وجافة أثناء الليل والصباح الباكر، ومشمسة معتدلة الحرارة نهاراً.

وحسب المركز ستكون أجواء غائمة جزئياً في جزيرة سقطرى، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً تتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 عقدة.

ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والمرضى والأطفال وطلبة المدارس والجامعات والعاملين أثناء المساء وساعات الصباح الباكر من الأجواء الباردة.

كما نبه الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الغربية وباب المندب من الرياح الشديدة وارتفاع الموج.

