تدريب مصري بحريني مشترك في البحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصـرية والبحرينية تدريبا في البحر الأبيض المتوسط لمواجهة التهديدات غير النمطية، بحسب بيان رسمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة على صفحته الرسمية في فيسبوك إن التدريب في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط باشتراك إحدى قوارب الصواريخ المصرية من طراز "سليمان عزت" مع السفينة البحرينية "الزبارة"، وذلك عقب انتهاء زيارة ناجحة للسفينة البحرينية لقاعدة الإسكندرية البحرية.

واشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية، ومنها التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة القوارب السريعة المعادية.

وتدرب الجانبان على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة وتدريبات مواصلات وتصوير، وأظهرت التدريبات مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ المهام العملياتية بكفاءة واحترافية عالية.

وقال المتحدث "إن التدريب البحري المصري البحريني جاء في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في التدريب مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات العملياتية".

وأضاف: "أن زيارة السفينة البحرينية ( الزبارة ) لقاعدة الإسكندرية البحرية وتنفيذ التدريب العابر في أول إبحار للسفينة بعد استلامها من البحرية الملكية البريطانية وخلال رحلة عودتها لدولة البحرين ، تعد دلالة واضحة على عمق وتميز العلاقات الثنائية المصرية البحرينية".