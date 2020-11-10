نائب رئيس الفيفا يعتذر عن "المصطلح المسيء"

اعتذر غريغ كلارك، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والذي يرأس كرة القدم الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، بعد الإشارة بشكل غير لائق إلى "لاعبي كرة القدم الملونين".

واستخدم رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المصطلح أثناء حديثه عن الانتهاكات العنصرية التي يتعرض لها اللاعبون. وتم استجواب كلارك أمام لجنة تابعة لمجلس العموم معنية بالإشراف على الرياضة. ورد كلارك قائلا "إذا كنت قلت ذلك، فأنا أعتذر بشدة. أنا نتاج عملي في الخارج. لقد عملت في الولايات المتحدة لسنوات عديدة حيث طلب مني استخدام مصطلح (الأشخاص الملونون) و ... أحيانا أسيء التعبير عن أفكاري". وأصدر اتحاد الكرة الإنجليزي اعتذارا آخر في بيان لاحق. وقال الاتحاد "أقر (كلارك) بأن استخدام مصطلح (ملون) ليس مناسبا، واعتذر من صميم قلبه خلال جلسة الاستجواب".

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