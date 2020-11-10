وفد إسرائيلي يزور السودان قريبا لتعزيز العلاقات بين البلدين

أفاد مصدر حكومي سوداني، لسكاي نيوز عربية، الثلاثاء، أن وفداً إسرائيليا سيزور الخرطوم قريبا.

وكان مصدر إسرائيلي قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم إرسال أول وفد للسودان، يوم الأحد المقبل، لتعزيز العلاقات بين البلدين، بعد إعلان بدء العلاقات في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي.

واتفقت إسرائيل والسودان على اتخاذ خطوات لإقامة العلاقات في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون أميركيون كبار إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبرم الاتفاق، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

وبالتزامن مع الإعلان عن الاتفاق، قرر ترامب رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، مما مهد الطريق أمام الاتفاق مع إسرائيل.

وقال بيان مشترك أصدرته الدول الثلاث: "اتفق الزعماء على إقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بين البلدين"، وتعهدت الدول الثلاث أيضا بمساعدة الولايات المتحدة للخرطوم على الحصول على تخفيف لعبء الديون.

وأضاف البيان المشترك أن السودان وإسرائيل تعتزمان البدء بعلاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز في البداية على الزراعة.