ميركل : من الضرورى وبشكل عاجل إصلاح منطقة شنجن

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه من الضرورى وبشكل عاجل لأوروبا إصلاح منطقة شنجن على خلفية الهجمات الإرهابية الأخيرة.



قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه من الضرورى وبشكل عاجل لأوروبا إصلاح منطقة شنجن على خلفية الهجمات الإرهابية الأخيرة. وأضافت ميركل، بحسب "روسيا اليوم" : "نظام الدخول والخروج فى منطقة شنجن، يجب أن يكون جاهزا فى عام 2022"، مشيرة إلى أنه من الضرورى معرفة من يدخل ومن يغادر المنطقة.

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