عاجل .. استقالة وكيل البنتاجون بعد خلاف مع البيت الأبيض

أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، باستقالة وكيل البنتاجون للشؤون السياسية جيمس أندرسون بعد خلاف مع البيت الأبيض.



أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، باستقالة وكيل البنتاجون للشؤون السياسية جيمس أندرسون بعد خلاف مع البيت الأبيض. وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء أمس الإثنين، أصدر قرارا بإقالة وزير الدفاع مارك إسبر، وتعيين كريستوفر سى ميلر، وزيرًا للدفاع بالإنابة.

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